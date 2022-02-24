Alişan suskunluğunu bozdu! Bu sözler eşi Buse Varol için 'artık yapacak bir şey yok!' Ayrıldılar mı boşanıyorlar mı derken...
Boşanacakları konuşuyordu! 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Alişan ile Buse Varol, boşanacakları yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren kriz sonrası yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken Alişan ve Buse Varol cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Buse Varol'un imaj değişikliği sonrası Alişan'dan ilk açıkama da geldi. İşte detaylar...
24.02.2022 16:47 - Son Güncelleme: 24.02.2022 16:47
Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Burak ve Eliz adlarında iki çocuk sahibi olan Alişan ve Buse Varol, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilirken boşanma haberleriyle herkesi şoke etmişti.
Son dönemde boşanma haberleriyle konuşulan ikiliden Buse Varol'un, alyansını çıkarması dikkat çekmişti. "Yüzük bir gösterge değil" diyen oyuncu, çok geçmeden geri adım attı.