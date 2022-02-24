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Haberler Magazin Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor... Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Esra Erol Instagram paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve ünlüler camiasında örnek çift olarak gösterilen ikilinin, Ömer ve İdris Ali adında iki evladı var. Son paylaşımı ile sosyal medyada adından söz ettiren Esra Erol'un yaşı merak konusu oldu, öğrenenler şaştı kaldı.

24.02.2022 16:07 - Son Güncelleme: 24.02.2022 16:38
Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı sunucu Esra Erol Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Esra Erol'un bu paylaşımını görenler yaşını merak etti. Güzel sunucunun yaşını öğrenenler ise şaştı kaldı.

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

İşte 2 çocuk annesi Esra Erol başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Esra Erol güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Uğur Aslan - 9 Şubat 1972

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