Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Burak'ın her halini sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz gün Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini gülme krizine soktu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. Alişan, bir takipçisinin "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine soluğu savcılıkta aldı.

21.10.2019 13:24 - Son Güncelleme: 21.10.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





