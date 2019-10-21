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Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Burak'ın her halini sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz gün Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini gülme krizine soktu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. Alişan, bir takipçisinin "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine soluğu savcılıkta aldı.

21.10.2019 13:24 - Son Güncelleme: 21.10.2019 13:24
Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

Başarılı şarkıcı Alişan, geçtiğimiz sene Mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında ilk bebeğini kucağına alan Alişan, oğlunun ağzına meyve götürüp sonra da kendi yediği eğlenceli bir videosunu paylaştı. Paylaştığı her fotoğraf ve videoya ağır yorumlar gelen Alişan, oğluyla olan videosuna gelen "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumunu affetmeyerek suç duyurusunda bulundu.

Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Günaydın'ın haberine göre Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" yorumu üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Alişan, o görüntülerin sadece şaka olduğunu belirtti. Savcılık, yorumu ifade özgürlüğü sayıp dosyaya takipsizlik verdi.

ALİŞAN'IN OĞLUYLA ÇEKİLDİĞİ KOMİK VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

SİBEL CAN VE EMİR AKSÜT

Şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

İşte Emir Aksüt'ün son hali.

Alişan oğluna ve kendisine edilen hakareti affetmedi! İşte Alişan'ın çok konuşulan paylaşımı

Sibel Can'ın en küçük çocuğu Emir geçtiğimiz aylarda çapkınlık turlarında yakalanmıştı.

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