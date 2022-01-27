Alişan kardeşinin yasını tutarken İzzet Yıldızhan 'paramı verin' diye tutturmuştu! Kavga büyüyor: "Külah varsa ona anlatsın"

Alişan, önceki gün Akmerkez'de oğlu Burak ve yeğenleri ile birlikte görüntülendi. Karne tatili sonrası Burak, Eyşan ve Ceylan'a hediye alan şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Alişan'ın oğlu Burak, bir anda gazetecilerin mikrofonlara Tan'ın 'Yalan' adlı şarkısını söylemeye başladı. Ünlü türkücü de "Tan'dan daha güzel söylüyor" diyerek espri yaptı.