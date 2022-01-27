Alişan kardeşinin yasını tutarken İzzet Yıldızhan 'paramı verin' diye tutturmuştu! Kavga büyüyor: "Külah varsa ona anlatsın"
Alişan kardeşinin yasını tutarken İzzet Yıldızhan 'paramı verin' diye tutturmuştu! Kavga büyüyor... Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci anlatan ünlü şarkıcı Alişan, bir meslektaşının kendisini oldukça üzdüğünü ifade etmiş ve o ismi hayatından sildiğini açıklamıştı. Konuda bahsi geçen meslektaşın İzzet Yıldızhan olduğu ortaya çıkınca Yıldızhan'dan yanıt gecikmemişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Alişan, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi, bakın neler söyledi.
"KÜLAH VARSA ONA ANLATSIN"
Alişan kardeşinin yasını tutarken İzzet Yıldızhan 'paramı verin' diye tutturmuştu! Kavga büyüyor...
Alişan, önceki gün Akmerkez'de oğlu Burak ve yeğenleri ile birlikte görüntülendi. Karne tatili sonrası Burak, Eyşan ve Ceylan'a hediye alan şarkıcı, gazetecilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Alişan'ın oğlu Burak, bir anda gazetecilerin mikrofonlara Tan'ın 'Yalan' adlı şarkısını söylemeye başladı. Ünlü türkücü de "Tan'dan daha güzel söylüyor" diyerek espri yaptı.
"BİZİM ZAMANIMIZDA BÖYLE DEĞİLDİ"
Oyunculuğa tekrar dönmek istemediğini söyleyen Alişan "Bizin zamanımızda çalışma şartları böyle değildi. Şimdi şartlar bayağı zor ben şu an şarkıcılık ve program sunuculuğu ile devam ediyorum. Eşim Buse yakın zamanda bir proje ile ekranlara dönecek" dedi.
"BIKTIM BU KONULARDAN"
Öte yandan Alişan, dostu İzzet Yıldızhan ile arasının açık olduğu yönündeki soruları, "Arkadaşlar artık polemik falan istemiyorum, bıktım bu konulardan gerçekten" diyerek cevaplamak istemedi. Ünlü türkücü, daha sonra muhabirlerin "İzzet Bey mekanın sizinle anlaştığını bilmediğini söylemişti" sözlerini hatırlatması üzerine, "Külah varsa ona anlatsın" şeklinde konuştu.