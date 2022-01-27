Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan fizik şov! Kim der ki 2 çocuk annesi diye! Daracık taytı atleti çekti gençleri tahtından etti
İlk evililiğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz, üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan ve şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın 2 kızının annesi Zeynep Yılmaz, şu sıralar Instagram'da fırtınalar estirmekle meşgul. İstanbul'un buz gibi karlı havasından kaçıp Miami'ye giden Zeynep Yılmaz'ın son paylaşımları 'kim inanır 2 çocuk annesi olduğuna' dedirtti. İşte olay yaratan o paylaşımlar.
27.01.2022 16:55
- Son Güncelleme: 27.01.2022 16:55
Acun Ilıcalı'nın 2.eşi, kızları Yasemin ve Leyla'nın annesi Zeynep Yılmaz, şu sıralar Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. İstanbul'un karlı havasından kaçıp soluğu Miami'de alan Zeynep Yılmaz, genç kızlara taş çıkarttı.