Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi! Buse Varol...
Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi! Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, Instagram'dan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini duygulandırdı. Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı. Varol'un Alişan'a "Biraz da ailenle ilgilen" sözünden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi. Gerilimin artmasıyla iki elti arasında yaşananlar sosyal medyada da apaçık görüldü.
12.05.2022 13:20 - Son Güncelleme: 12.05.2022 13:40
ELTİLER SAVAŞI!
Alişan kardeş acısıyla kahrolmuştu... Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi!
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçen Temmuz ayında koronavirüs (kovid-19) sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Ancak tüm müdahalelere rağmen kovid-19'u atlatamayan Tektaş, yakalandığı 41 yaşında vefat etmişti.
Kardeşinin acı kaybının ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, her fırsatta Selçuk Tektaş'a olan özlemini dile getirmiş ve yeğenlerine dört kolla sarılmıştı.
Özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.