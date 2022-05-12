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Haberler Magazin Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesinden üzen haber! "En son beni unuttu" demişti Şahsenem Bacı'nın son sağlık durumu nasıl?

Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesinden üzen haber! "En son beni unuttu" demişti Şahsenem Bacı'nın son sağlık durumu nasıl?

Yavuz Bingöl'ün annesinden üzen haber! "En son beni unuttu" demişti halk ozanı Şahsenem Bacı'nın son sağlık durumu nasıl? Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl'le birlikte albümlere imza atan ve yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yavuz Bingöl'ün annesinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

12.05.2022 12:47 - Son Güncelleme: 12.05.2022 12:51
Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesinden üzen haber! En son beni unuttu demişti Şahsenem Bacı’nın son sağlık durumu nasıl?

ŞAHSENEM BACI'NIN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

"En son beni unuttu" demişti... Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesinden üzen haber!

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Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesinden üzen haber! En son beni unuttu demişti Şahsenem Bacı’nın son sağlık durumu nasıl?

Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi halk ozanı Şahsenem Bacı, önceki gece yoğun bakıma kaldırıldı.

Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesinden üzen haber! En son beni unuttu demişti Şahsenem Bacı’nın son sağlık durumu nasıl?

Bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı'nın solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vurmuştu.

Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesinden üzen haber! En son beni unuttu demişti Şahsenem Bacı’nın son sağlık durumu nasıl?

Oğlu Yavuz Bingöl'le sahneyi paylaşan ve birlikte albümlere imza atan sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesinden üzen haber! En son beni unuttu demişti Şahsenem Bacı’nın son sağlık durumu nasıl?

Başak Dizer

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