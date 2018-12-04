İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

İşte siyasetçi, sanatçı, televizyon programcısı ve bir çok ünlünün daha önce görmediğiniz düğün fotoğrafları...
4 Aralık 2018 Salı, 09:40:58
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İşte siyasetçi, sanatçı, televizyon programcısı ve bir çok ünlünün daha önce görmediğiniz düğün fotoğrafları...
Elvin-Erdal Beşikçioğlu evlilik fotoğrafı
Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu
Ebru Gündeş ile Hamdi Vardar'ın evlilik resmi
MUAZZEZ ERSOY
Ünlü olmadan ve henüz 16 yaşındayken, 1976 yılında evlendiği eşinden Ender isminde bir oğlu olan Muazzez Ersoy ancak iki yıl evli kaldı.
SEZEN AKSU
Sezen Aksu 18 yaşında Hasan Yüksektepe ile yaklaşık 1 yıl süren bir evlilik yaşadı. 20 yaşına geldiğinde, müzik kariyerinde henüz albüm yayınlamadan önce Ali Engin Aksu ile evlendi. Minik serçe "Aksu" soy ismini bu evliliğinden aldı ancak bu evliliği de kısa sürdü.