İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

SEZEN AKSU

Sezen Aksu 18 yaşında Hasan Yüksektepe ile yaklaşık 1 yıl süren bir evlilik yaşadı. 20 yaşına geldiğinde, müzik kariyerinde henüz albüm yayınlamadan önce Ali Engin Aksu ile evlendi. Minik serçe "Aksu" soy ismini bu evliliğinden aldı ancak bu evliliği de kısa sürdü.