İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

İşte siyasetçi, sanatçı, televizyon programcısı ve bir çok ünlünün daha önce görmediğiniz düğün fotoğrafları...

4 Aralık 2018 Salı, 09:40:58
İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

İşte siyasetçi, sanatçı, televizyon programcısı ve bir çok ünlünün daha önce görmediğiniz düğün fotoğrafları...

Elvin-Erdal Beşikçioğlu evlilik fotoğrafı

İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

Kemal-Selvi Kılıçdaroğlu

İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

Ebru Gündeş ile Hamdi Vardar'ın evlilik resmi

İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

MUAZZEZ ERSOY

Ünlü olmadan ve henüz 16 yaşındayken, 1976 yılında evlendiği eşinden Ender isminde bir oğlu olan Muazzez Ersoy ancak iki yıl evli kaldı.

İşte ünlülerin düğün fotoğrafları

SEZEN AKSU

Sezen Aksu 18 yaşında Hasan Yüksektepe ile yaklaşık 1 yıl süren bir evlilik yaşadı. 20 yaşına geldiğinde, müzik kariyerinde henüz albüm yayınlamadan önce Ali Engin Aksu ile evlendi. Minik serçe "Aksu" soy ismini bu evliliğinden aldı ancak bu evliliği de kısa sürdü.

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