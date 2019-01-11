Alişan eşi buse Varol'un doğumuna girecek mi? İşte ünlülerin doğum fotoğrafları

25 gün sonra doğum yapacak olan Buse Varol,bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Alişan2ın eşi Buse Varol, doğumuyla ilgili merak edilen her şeyi canlı yayında anlattı. Herkesin en merak ettiği konu ise Alişan'ın Buse Varol'un doğumuna girip girmeyeceği oldu. İşte ünlü isimlerin doğum fotoğrafları...