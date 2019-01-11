Alişan eşi buse Varol'un doğumuna girecek mi? İşte ünlülerin doğum fotoğrafları
Alişan'ın 25 gün sonra doğum yapacak olan eşi Buse Varol'un doğumuna girip girmeyeceği merak konusu oldu. Bir magazin programına konuk olan Buse Varol, doğumuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Varol bebeğinin yüzünü gizlemeyeceğini, bu hareketi çok saçma bulduğunu da dile getirdi. İşte magazin dünyasının tanınmış isimlerinin doğum fotoğafları...
11 Ocak 2019 Cuma, 16:36:08 Güncelleme: 17:04:52
25 gün sonra doğum yapacak olan Buse Varol,bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Alişan2ın eşi Buse Varol, doğumuyla ilgili merak edilen her şeyi canlı yayında anlattı. Herkesin en merak ettiği konu ise Alişan'ın Buse Varol'un doğumuna girip girmeyeceği oldu. İşte ünlü isimlerin doğum fotoğrafları...
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