Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!
Hande Erçel'in kanser hastalığı ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda annesine donör olacağını söylemişti ama bugün acı haber geldi. Kahreden haberin ardından Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile çektirdiği fotoğraflar, hayranları tarafından sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte o kareler...
11 Ocak 2019 Cuma, 15:37:54 Güncelleme: 15:52:59
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