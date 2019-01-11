Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Hande Erçel'in kanser hastalığı ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda annesine donör olacağını söylemişti ama bugün acı haber geldi. Kahreden haberin ardından Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile çektirdiği fotoğraflar, hayranları tarafından sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte o kareler...

11 Ocak 2019 Cuma, 15:37:54 Güncelleme: 15:52:59
Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in hayatını kaybettiği haberi hayranlarını yasa boğdu. Hande Erçel, kısa bir süre önce muhabirlerin annesiyle ilgili sorularına, "Aileyle olmak çok güzel bir şey. En güzel şey aile" demişti. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları...

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Pelin Karahan

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