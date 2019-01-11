Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları ortaya çıktı!

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in hayatını kaybettiği haberi hayranlarını yasa boğdu. Hande Erçel, kısa bir süre önce muhabirlerin annesiyle ilgili sorularına, "Aileyle olmak çok güzel bir şey. En güzel şey aile" demişti. İşte Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile son fotoğrafları...