Alişan, Demet Akalın ile barıştığı için kendisini silen Ece Erken'e bakın ne cevap verdi...
Alişan, geçtiğimiz gün bir kanalda yayınlanan magazin programında 6 yıldır küs olduğu Demet Akalın ile barıştı. Barşmanın ardından Alişan'ın yakın arkadaşı Ece Erken'den hamle geldi. Ece Erken, yakın dostunun Demet Akalın ile barıştığını öğrenince hiç vakit kaybetmeden Alişan'ı sosyal medya hesabından çıkarttı. Bu hamlenin ardından ağır sözler kullanan Ece Erken'e Alişan'dan yanıt geldi.
26.02.2019 12:39
- Son Güncelleme: 26.02.2019 12:39
Erken Instagram hesabından, isim vermeden Alişan'ı topa tuttu. İşte ünlü sunucunun paylaşımı: Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince, ortada şeref namus varsa özür yoksa, kimse 'ne mutlu barışmışlar' sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil, her şeyi bildiğim için kırgınım. Zaten bu barışın olacağını haftalar önce söylemiştim. 5'i 1 yerdeye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür.
DİĞER GALERİLER