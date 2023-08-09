Alişan çantasını alıp gitti: Havalimanında bakın kimle karşılaştı! Buse Varol ile 5 yıl önce nikah kıymıştı! Çok özledim seni itirafı...

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Alişan ile Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Havalimanında karşılaşan ikili eğlenceli sohbetini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uzun bir aranın ardından tesadüfen karşılaşan yakın arkadaşlardan Demet Akalın, Alişan'ı görünce ''Çok özledim seni, kaç haftadır görüşmüyoruz''' diye sordu. Alişan'dan ''1 ay'' yanıtını alınca ''Böyle bir şey olabilir mi ya'' diye sezenişte bulundu. İşte o eğlenceli anlar...