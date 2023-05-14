Alişan, Buse Varol, Engin Altan Düzyatan, Acun, Mehmet Ali Erbil... Kimi eşini, kimi annesini, kimi ise çocuklarını paylaştı işte ünlülerin Anneler Günü kutlamaları
Alişan, Buse Varol, Engin Altan Düzyatan, Acun, Mehmet Ali Erbil... Anneler Günü, tüm dünyada büyük bir heyecanla kutlanıyor. Ünlü isimler de Anneler Günü'nü, annelerine olan sevgileriyle, onlara duydukları özlemle kutluyor... Kimi eşini, kimi annesini, kimi ise çocuklarını paylaştı. İşte ünlülerin Anneler Günü paylaşımları...
14.05.2023 12:14 - Son Güncelleme: 14.05.2023 12:17
Alişan, Buse Varol, Engin Altan Düzyatan, Acun, Mehmet Ali Erbil... Kimi eşini, kimi annesini, kimi ise çocuklarını paylaştı. Ünlüler Anneler Günü'nde yaptıkları paylaşımla dikkat çekti. İşte ünlülerin Anneler Günü kutlamaları...