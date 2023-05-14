Eltisi Hande Erçel'in kaderini yaşadı! Nazlı Sabancı'nın ayakları olay oldu "Yalnız Hande ile aynı ayakları"
2021 yılının ekim ayında Hacı Sabancı ile Arzu Sabancı - Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturan Kayı, haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğunu herkesle paylaştı. Hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Önceki akşam bir nişana katılan sosyetik çiftten Nazlı Sabancı'nın paylaşımı olay oldu. Nedeni ise eltisi Hande Erçel'le aynı kaderi paylaşması.
14.05.2023 11:44 - Son Güncelleme: 14.05.2023 11:44
Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, kısa süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
"AYAKLARI HANDE İLE AYNI"
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, son olarak geçtiğimiz gün eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı. Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık hamile olan Sabancı'nın gönderisine beğeni yağdı.