Eltisi Hande Erçel'in kaderini yaşadı! Nazlı Sabancı'nın ayakları olay oldu "Yalnız Hande ile aynı ayakları"

"AYAKLARI HANDE İLE AYNI"

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan sosyetik güzel, son olarak geçtiğimiz gün eşi Hacı Sabancı ile katıldığı bir davetten karelerini yayınladı. Siyah elbisesiyle poz veren Nazlı Sabancı'nın büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. 5 aylık hamile olan Sabancı'nın gönderisine beğeni yağdı.