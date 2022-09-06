Alişan Buse Varol çiftinin çocukları Burak amcasının kopyası olmuş! ’Selçuk Tektaş Alişan karışımı’ İlk yorum Ebru Şallı’nın ölen oğlu Pars’la ilgili...

''BEN SENİNLE ANNE OLDUM''

Varol, oğlu Burak'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı;

''Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum❣️ Kardeşin ve sen hep mutlu olun🎈Yeni yaşın sağlıkla gelsin bitanemmm❤️ iyiki senin annenim, seni çok seviyorum..''