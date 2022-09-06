Alişan Buse Varol çiftinin çocukları Burak amcasının kopyası olmuş! 'Selçuk Tektaş Alişan karışımı' İlk yorum Ebru Şallı'nın ölen oğlu Pars'la ilgili...
Alişan Buse Varol çiftinin çocukları Burak ve kardeşi Eliz büyüdü. Burak'ı amcasına benzeten de var 'İkisinin karışımı olmuş' diyen de. Geçtiğimiz yıl koronavirüsten hayatını kaybeden Alişan, ağabeyi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına kendi çocuğu gibi bakmaya başlamıştı. Yeğenlerini yanından ayırmayan ünlü türkücü bu hareketeyle takdir görmüştü. Öte yandan 1 buçuk milyon takipçili sosyal medya hesabından sık sık çocuklarının fotoğraflarını paylaşan Buse Varol'a sevenlerinden beğeni ve yorum yağıyor. Özellikle Ebru Şallı'nın ölen oğlu Pars'la ilgili o yorum dikkat çekti.
06.09.2022 15:07 - Son Güncelleme: 06.09.2022 15:07
Buse Varol çocuklarının son hallerini İnstagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Haklarında boşanacakları yönünde iddia ortaya atılan Alişan Buse Varol çifti mutlu aile pozlarıyla iddialara net yanıt veriyor. Çiftin çocukları Burak ve Eliz'in son hallerini görenler 'Gözümüzün önünde büyüdü ikisi de' yorumunda bulundu.
''BEN SENİNLE ANNE OLDUM''
Varol, oğlu Burak'ın doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı;
''Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum❣️ Kardeşin ve sen hep mutlu olun🎈Yeni yaşın sağlıkla gelsin bitanemmm❤️ iyiki senin annenim, seni çok seviyorum..''