Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları
Alişan 2010 yılında 15 askerlik yapmıştı. Buse Varol geçtiğimiz yıl evlenen ve baba olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Acemiliğini Alaşehir'de geçirdikten sonra Ankara Armoni Mızıkası'nda askerliğini tamamlayan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Alişan yorumunu, "Boşuna tutmuyoruz o keleşleri." sözleriyle tamamladı...
18 Ocak 2019 Cuma, 12:22:12 Güncelleme: 12:39:28
DİĞER GALERİLER