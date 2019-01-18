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Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Alişan 2010 yılında 15 askerlik yapmıştı. Buse Varol geçtiğimiz yıl evlenen ve baba olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hesabından askerlik fotoğrafını paylaştı. Acemiliğini Alaşehir'de geçirdikten sonra Ankara Armoni Mızıkası'nda askerliğini tamamlayan Alişan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Alişan yorumunu, "Boşuna tutmuyoruz o keleşleri." sözleriyle tamamladı...

18 Ocak 2019 Cuma, 12:22:12 Güncelleme: 12:39:28
Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı. İşte "Boşuna tutmuyoruz bu keleşleri" diyen Alişan'ın paylaşımı...

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Kemal Sunal`ın bugüne kadar hiç görülmemiş askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Kemal Sunal`ı 1981 yılında Ankara Etimesgut`ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook`ta paylaşıldı.

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Kemal Sunal

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Kemal Sunal

Alişan askerlik fotoğrafını paylaştı: Boşuna tutmuyoruz o keleşleri Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı`nda yaptı.

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