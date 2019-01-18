İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...
Son günlerin aşk hayatıyla en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen İrem Derici kendisinden 10 yaş küçük Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı. Aldatma iddialarına inat aşk pozları paylaşan çift yakın mercek altında. Öte yandan İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biri akraba çıktı ki duyanlar inanamadı. Bakın İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene kimin akrabası çıktı. İşte ünlülerin akrabaları.
18 Ocak 2019 Cuma, 11:41:08 Güncelleme: 12:11:15
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özdene'nin ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'le kuzen olduğunu söyledi. Özdene'nin, Mengüç'ün teyzesinin oğlu olduğunu ifade eden Akay, "İrem derici bu sefer aşık ve evlenecek gibi görünüyor. Evlenirse kime gelin gidecek biliyor musunuz? Tarık Mengüç'e. Ataberk, Tarık Mengüç'ün teyzesinin oğlu" şeklinde konuştu.
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