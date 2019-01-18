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İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

Son günlerin aşk hayatıyla en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen İrem Derici kendisinden 10 yaş küçük Ataberk Özdene ile aşk yaşamaya başladı. Aldatma iddialarına inat aşk pozları paylaşan çift yakın mercek altında. Öte yandan İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biri akraba çıktı ki duyanlar inanamadı. Bakın İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene kimin akrabası çıktı. İşte ünlülerin akrabaları.

18 Ocak 2019 Cuma, 11:41:08 Güncelleme: 12:11:15
İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

Kuşkusuz son günlerin en olay ismi İrem Derici. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici'nin yeni sevgilisi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene'nin çok ünlü bir ismin akrabası olduğu ortaya çıktı.

İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlaması gündeme bomba gibi otururken, Özdene'nin eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım'ın aldatıldığını iddia etmesi olay olmuştu.

İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

Derici ve Özdene çifti bu iddiaları yalanlarken kimseyi umursamadan aşk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

AKRABA ÇIKTILAR

Bugün gündeme oturan bir başka olay ise 21 yaşındaki dansçı Ataberk Özdene'nin Survivor yarışmasına katılan Tarık Mengüç'ün kuzeni olduğunun ortaya çıkması oldu.

İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özdene'nin ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'le kuzen olduğunu söyledi. Özdene'nin, Mengüç'ün teyzesinin oğlu olduğunu ifade eden Akay, "İrem derici bu sefer aşık ve evlenecek gibi görünüyor. Evlenirse kime gelin gidecek biliyor musunuz? Tarık Mengüç'e. Ataberk, Tarık Mengüç'ün teyzesinin oğlu" şeklinde konuştu.

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