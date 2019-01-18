İrem Derici'nin sevgilisi Ataberk Özdene öyle biriyle akraba çıktı ki...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özdene'nin ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'le kuzen olduğunu söyledi. Özdene'nin, Mengüç'ün teyzesinin oğlu olduğunu ifade eden Akay, "İrem derici bu sefer aşık ve evlenecek gibi görünüyor. Evlenirse kime gelin gidecek biliyor musunuz? Tarık Mengüç'e. Ataberk, Tarık Mengüç'ün teyzesinin oğlu" şeklinde konuştu.