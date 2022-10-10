Alina Boz'un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı
Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Alina Boz'un fotoğrafçı annesi Olga sosyal medyayı yıktı geçti. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle çok konuşulan Alina Boz bir yandan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can'a aşk yaşıyor. Boz hakkında araştırma yapanlar, annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…
10.10.2022 13:49 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:49