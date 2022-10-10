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Haberler Magazin Alina Boz'un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Alina Boz'un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Alina Boz'un fotoğrafçı annesi Olga sosyal medyayı yıktı geçti. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle çok konuşulan Alina Boz bir yandan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can'a aşk yaşıyor. Boz hakkında araştırma yapanlar, annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz&hellip;

10.10.2022 13:49 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:49
Alina Boz’un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Dergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Alina Boz, annesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Alina Boz’un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki", "Alina güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Alina Boz’un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte başta Alina Boz olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…

Alina Boz’un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Almeda Abazi

Alina Boz’un annesi ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı! Güzelliği Rus annesinden! Gören abla-kardeş sandı güzelliğiyle hayran bıraktı

Almeda Abazi ve annesi

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