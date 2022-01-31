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Haberler Magazin Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Boz, mini eteğiyle karın üzerinde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşımda ünlü oyuncu duru güzelliğiyle yine adından söz ettirdi. İlk yorum ise meslektaşı Rojda Demirer'den geldi. İşte Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

31.01.2022 20:23 - Son Güncelleme: 31.01.2022 20:23
Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Son olarak Maraşlı dizisinde başrolü üstlenen Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, mini eteğiyle karın üzerinde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Boz'un Instagram'da yayınladığı fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.

Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum oyuncu Rojda Demirer'den geldi. Demirer, meslektaşının pozuna kalp emojileriyle karşılık verdi.

Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi

Binlerce beğeni alan Alina Boz, duru güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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