Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Mini eteğiyle sere serpe uzandı ilk yorum bakın hangi meslektaşından geldi
Alina Boz kar pozuyla sosyal medyayı salladı! Son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Boz, mini eteğiyle karın üzerinde sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşımda ünlü oyuncu duru güzelliğiyle yine adından söz ettirdi. İlk yorum ise meslektaşı Rojda Demirer'den geldi. İşte Alina Boz'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
31.01.2022 20:23
- Son Güncelleme: 31.01.2022 20:23
Son olarak Maraşlı dizisinde başrolü üstlenen Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.