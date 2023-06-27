Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenlerin nutku tutuldu! Gözlerden uzak yaşıyordu herkesin ağzı açık kaldı: "Gözler aynı baba"

Zor günleri geride bırakan Ali Sürmeli sosyal medyada gündem oldu. Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenler ise şaştı kaldı. Çoğu kişi Ali Sürmeli'nin oğlu olduğunu bile bilmediğini belirtirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Gözler aynı baba" yorumları yaptı.