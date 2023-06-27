Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenlerin nutku tutuldu! Gözlerden uzak yaşıyordu herkesin ağzı açık kaldı: "Gözler aynı baba"
Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenlerin nutku tutuldu! Gözlerden uzak yaşıyordu, Eren Sürmeli'yi görenlerin ağzı açık kaldı. 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli ölümden dönmüştü. Geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan ve yaşama tutunan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin oğlu olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Eren Sürmeli'yi görenler, "Gözler aynı baba" yorumları yapıyor. İşte gözlerden uzak yaşayan Ali Sürmeli'nin oğlu Eren Sürmeli...
27.06.2023 13:19 - Son Güncelleme: 27.06.2023 13:27
"GÖZLER AYNI BABA"
Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenlerin nutku tutuldu! Gözlerden uzak yaşıyordu, herkesin ağzı açık kaldI.
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayısı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Doğan Babası Ali Sürmeli 3 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Yüksek tansiyona bağlı olarak gerçekleşen beyin kanaması sonrasında usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sürmeli'nin ameliyata alınması karar verildi.
Zor günleri geride bırakan Ali Sürmeli sosyal medyada gündem oldu. Ali Sürmeli'nin oğlu Eren'i görenler ise şaştı kaldı. Çoğu kişi Ali Sürmeli'nin oğlu olduğunu bile bilmediğini belirtirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise, "Gözler aynı baba" yorumları yaptı.