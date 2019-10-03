Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...
Magazin gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Serenay Sarıkaya, önceki gün paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallamıştı. Çengelli mini eteğiyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya için bu bir ilk değil. Daha önce de paylaştığı fotoğraflarla da adından bolca söz ettiren Serenay Sarıkaya bu günlere büyük bir değişim geçirdi. Serenay Sarıkaya'nın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bırakacak cinsten...
03.10.2019 09:52
- Son Güncelleme: 03.10.2019 10:03
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