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Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Magazin gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Serenay Sarıkaya, önceki gün paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı sallamıştı. Çengelli mini eteğiyle çok konuşulan Serenay Sarıkaya için bu bir ilk değil. Daha önce de paylaştığı fotoğraflarla da adından bolca söz ettiren Serenay Sarıkaya bu günlere büyük bir değişim geçirdi. Serenay Sarıkaya'nın yıllar içerisindeki değişimi ağızları açık bırakacak cinsten...

03.10.2019 09:52 - Son Güncelleme: 03.10.2019 10:03
Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Son yılların parlayan yıldızlarından biri olan Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Önceki gün bir Youtube kanalına konuk olan Serenay Sarıkaya'nın program öncesi paylaştığı fotoğraf da sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Program öncesi sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncunun bol gömleği ve çengelli iğneli eteğine yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Şimdilerde güzelliğinden bu denli söz ettiren Serenay Sarıkaya yıllar içerisinde kendini adeta baştan yarattı.

Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kariyerinin ilk zamanlarındaki fotoğraflarına bakınca değişimine çok şaşıracaksınız.

Serenay Sarıkaya çengellisiyle sosyal medyayı sallamıştı! Yıllar içerisinde adeta evrim geçirmiş...

Önceleri güzellik yarışmasına katılan ve bu şekilde hayatımıza giren Serenay Sarıkaya, kariyerinin ilk zamanlarında bir hayli farklı görünüyordu.

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