Vav TV İzle
Haberler Magazin Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol'la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol'la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

ATV'nin başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, bu kez 13 yıl önce nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun babası Ali Özbir'in romantik paylaşımıyla gündem oldu. Özbir, "Ateş böceğim" diye seslendiği Esra Erol ile verdiği romantik pozu yayınladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen ve kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorumlar ise Esra Erol ile Hülya Kuran'dan geldi. İşte Esra Erol ile Ali Özbir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...

takvim.com.tr
15.01.2023 20:44 - Son Güncelleme: 15.01.2023 20:44
Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol’la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol’la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen Erol, bu kez eşi Ali Özbir'in romantik paylaşımıyla gündeme geldi.

Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol’la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

Ailesiyle Uludağ giden Esra Erol'un eşiyle karlar içinde verdiği poz, sosyal medyaya damga vurdu.

Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol’la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

Ali Özbir, biricik eşiyle verdiği romantik pozu "Ateş böceğim:) janjanlı:)" notu ve kalp emojileri ile paylaştı.

Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol’la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...

Özbir'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek Instagram'da gündem oldu.

SON DAKİKA