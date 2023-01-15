Ali Özbir 13 yıllık eşi Esra Erol'la romantik pozunu “Ateş böceğim” deyip paylaştı ortalık alev aldı! Esra Erol ve Hülya Kuran’dan bakın ne yanıt geldi...
ATV'nin başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, bu kez 13 yıl önce nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun babası Ali Özbir'in romantik paylaşımıyla gündem oldu. Özbir, "Ateş böceğim" diye seslendiği Esra Erol ile verdiği romantik pozu yayınladı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen ve kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorumlar ise Esra Erol ile Hülya Kuran'dan geldi. İşte Esra Erol ile Ali Özbir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...
15.01.2023 20:44 - Son Güncelleme: 15.01.2023 20:44
Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen Erol, bu kez eşi Ali Özbir'in romantik paylaşımıyla gündeme geldi.
Ali Özbir, biricik eşiyle verdiği romantik pozu "Ateş böceğim:) janjanlı:)" notu ve kalp emojileri ile paylaştı.