Algı Eke sadece bikini altını giydi ayna karşısına geçti! Fotoğrafıyla çok konuşulan Algı bir de başlık attı: 'Şok pozlar'
Algı Eke sadece bikini altını giydi ayna karşısına geçti! Fotoğrafıyla çok konuşulan oyuncu, yeni paylaşımlarına attığı 'Şok pozlar' başlığıyla da dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Algı Eke'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Algı Eke, geçtiğimiz haftalarda da iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla adından söz ettirmişti.
17.10.2021 12:16
- Son Güncelleme: 17.10.2021 12:16