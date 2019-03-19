Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün bir AVM'de annesiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Tilki'nin alışveriş kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Mini eteği ve topuklu ayakkabısıyla magazin gündemine oturan Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde Dilan Gerede Erkaya ile sevgili olduğu iddia edilmişti. İkilinin aşk iddialarına cevap vermemesi dedikoduların doğru olduğunu gösterir nitelikteydi. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Dilan Gerede Erkaya kimdir?

ALEYNA TİLKİ ALIŞVERİŞ KIYAFETİYLE ALAY KONUSU OLDU! TIKLA İZLE