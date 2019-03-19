Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!
Aleyna Tilki, bir AVM'de görüntülendi Tatil için gittiği Oslo ve kuzey kutbunda yaşadıkları hakkında konuşan Tilki, geçirdiği kaza ile ilgili '1 değil 3 kaza geçirdim' dedi. Daha sonra annesiyle alışverişe kaldığı yerden devam eden Aleyna Tilki'nin kıyafeti ise sosyal medyada alay konusu oldu. Son günlerde Dilan Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmayı tercih eden Tilki, gün boyu alışveriş yaptı. Aleyna Tilki'nin sevgilisi Dilan Gerede Erkaya kimdir?
19.03.2019 10:37
- Son Güncelleme: 19.03.2019 10:37
Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün bir AVM'de annesiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Tilki'nin alışveriş kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu. Mini eteği ve topuklu ayakkabısıyla magazin gündemine oturan Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde Dilan Gerede Erkaya ile sevgili olduğu iddia edilmişti. İkilinin aşk iddialarına cevap vermemesi dedikoduların doğru olduğunu gösterir nitelikteydi. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Dilan Gerede Erkaya kimdir?
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