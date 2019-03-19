Haberler Web TV Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!

Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!

19.03.2019 10:31

Aleyna Tilki, bir AVM'de görüntülendi Tatil için gittiği Oslo ve kuzey kutbunda yaşadıkları hakkında konuşan Tilki, geçirdiği kaza ile ilgili '1 değil 3 kaza geçirdim' dedi. Daha sonra annesiyle alışverişe kaldığı yerden devam eden Aleyna Tilki'nin kıyafeti ise sosyal medyada alay konusu oldu. Son günlerde Dilan Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmayı tercih eden Tilki, gün boyu alışveriş yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları