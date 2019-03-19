Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu! 19.03.2019 10:31

Aleyna Tilki, bir AVM'de görüntülendi Tatil için gittiği Oslo ve kuzey kutbunda yaşadıkları hakkında konuşan Tilki, geçirdiği kaza ile ilgili '1 değil 3 kaza geçirdim' dedi. Daha sonra annesiyle alışverişe kaldığı yerden devam eden Aleyna Tilki'nin kıyafeti ise sosyal medyada alay konusu oldu. Son günlerde Dilan Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmayı tercih eden Tilki, gün boyu alışveriş yaptı.