İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Türkiye'de sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Canan Karatay. 76 yaşındaki Canan Karatay sıradışı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen de özel hayatındaki insanları gözlerden sakınıyor. Canan Karatay'ın eşini daha önce hiç gördünüz mü?

İşte başta Canan Karatay'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri...