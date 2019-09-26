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İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

76 yaşındaki Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, açıklamalarıyla adından söz ettiren biri... Sağlıklı yaşam konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Canan Karatay, bu kadar medyatik olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Canan Karatay'ın 36 yaşında hayatını birleştirdiği eşini daha önce gördünüz mü? Bu sıra dışı kadının eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Canan Karatay olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

26.09.2019 09:41 - Son Güncelleme: 26.09.2019 09:50
İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Türkiye'de sağlıklı yaşamdan söz edildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Canan Karatay. 76 yaşındaki Canan Karatay sıradışı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kadar konuşulmasına rağmen de özel hayatındaki insanları gözlerden sakınıyor. Canan Karatay'ın eşini daha önce hiç gördünüz mü?

İşte başta Canan Karatay'ın gözlerden uzak tuttuğu eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri...

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

İşte Canan Karatay'ın gözlerden uzak yaşayan eşi! 36 yaşında evlenmişti...

Vedat - Linda Milor

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