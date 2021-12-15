Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşkını ima eden Bircan Bali'den Mehmet Dinçerler'e olay sözler: 'Arkadaşının kocasıyla olanla...'
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşkını ima eden Bircan Bali'den Mehmet Dinçerler'e olay sözler! Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, sahne konuşmasında sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını dile getirdi ve teşekkür etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen konuşmanın ardından sunucu Bircan Bali, iş insanı Mehmet Dinçerler'i hedef aldı ve Dinçerler'in siyah noktalarından bahsederek 'midem kalktı' dedi. Ardından sosyal medya üzerinden Mehmet ve Bircan arasında başlayan göndermeli paylaşım büyük bir merakla takip edildi. Yaşananlar ise herkesi şoke etti.
'ARKADAŞININ KOCASIYLA OLANLA...'
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşkını ima eden Bircan Bali'den Mehmet Dinçerler'e olay sözler! Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.
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Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.
"TÜM GECE HEP ELİMİ TUTTUN TEŞEKKÜR EDERİM"
Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.
Konuşma sırasında kameralara yansıyan Dinçerler'i hedef alan Bircan Bali, sözleriyle tepki topladı.Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler'e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.
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