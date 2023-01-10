Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışıp kabusu yaşatmıştı! Saplantılı hayran davasında anne Havva Öztel dinlendi: "Güvenlikler almayınca duvarı ve tel örgüyü aşarak..."

"KENDİSİNİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI"

Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel ifadesinde sanığın daha önce de eve girme girişimleri olduğunu söyleyerek, "Sanığı fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı. Ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna'ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.