Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışıp kabusu yaşatmıştı! Saplantılı hayran davasında anne Havva Öztel dinlendi: "Güvenlikler almayınca duvarı ve tel örgüyü aşarak..."
Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışıp kabusu yaşatmıştı! Saplantılı hayran davasında anne Havva Öztel dinlendi. Genç Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girdiği iddiasıyla Muhammed Erkam A'nın yargılandığı davada Tilki'nin annesi Havva Öztel ifadesinde, "Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce eve bir kaç defa çiçek göndermişti" dedi.
"GÜVENLİKLER ALMAYINCA DUVARI VE TEL ÖRGÜYÜ AŞARAK..."
Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışıp kabusu yaşatmıştı! Saplantılı hayran davasında anne Havva Öztel dinlendi.
Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. ve şikayetçi Aleyna Tilki katılmadı. Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de duruşmaya katıldı.
"KENDİSİNİ SAĞLIK GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI"
Aleyna Tilkinin annesi Havva Öztel ifadesinde sanığın daha önce de eve girme girişimleri olduğunu söyleyerek, "Sanığı fiilen tanımıyorum. Evde küçük kızım Ayça vardı. Ben Aleyna ile konserdeydim. Kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttı. Olay günü siteye girmeye çalışmış ama güvenlikler almayınca bu defa duvarı ve tel örgüyü aşarak sitenin içine girmiş. Bu tarihten önce eve bir kaç defa çiçek göndermişti. Bildiğim kadarıyla sanığın sosyal medya tarafından Aleyna'ya sürekli ulaşmaya çatıştığı durumlar da olmuştu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
ALEYNANIN AVUKATI UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEP ETTİ
Aleyna Tilkinin avukatı, "Sanığın sosyal medyadan gönderdiği mesaj ve arkadaşlık isteklerinin ekran görüntülerini de sunacağız. Yüksek güvenlikli siteye telleri aşarak girmesi nedeniyle kişi hakkında uzaklaştırma kararı talep ediyoruz. Müvekkil Aleyna yoğunluğundan dolayı duruşmaya katılamadı. Sanıktan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.
Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun gelmediğini ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı, krokisini çıkardığı anlatıldı. Olay gecesi jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi. Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.