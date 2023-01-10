Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal annesinin boyuna yetişti! Dizide üç kızıyla uğraşıp duran İclal Aydın'ın kızı...
Kendi kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Aydın hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 2000 yılında dünyaya gelen kızını Zeynep Lal'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyüyüp genç kız olan Lal, güzelliğiyle kendine hayran bırakırken 'Maşallah', 'Güzelliğiyle annesini sollamış' yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Lal...
Nesrin, Sadık'ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman Ayvalık'ı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve Sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin'in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı, öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin doğuştan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse de gün geçtikçe Nesrin'in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır. Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin'in hırslarıyla ilgili olduğunu herkes bilmektedir. Kızlar, ellerinden kayıp gitmek üzereyken Nesrin ve Sadık'ın bitmek bilmeyen hesaplaşması başlayacaktır.
Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, romanıyla aynı ismi taşıyan Üç Kız Kardeş dizisinin tanıtımının yayınlanmasının ardından gündeme geldi.