Aleyna Tilki’nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı! Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer...

Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Aleyna Tilki'nin şöhrete kavuşmasının ardından Havva Öztel'in de İnstagramdaki takipçi sayısı arttı. 105 bin takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Öztel son paylaşımıyla gerçek memleketini söyledi. Ailesiyle Dubai'ye tatile giden Havva Öztel İnstagram hesabının hikaye kısmından videolu paylaşım yaparak ''Özümü buldum'' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.