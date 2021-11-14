Aleyna Tilki'nin annesinin gerçek memleketini ve yaşını duyan inanamadı! Sosyal medyadaki paylaşımıyla itiraf etti! Havva Öztel meğer...
Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yıldızı parlayan Aleyna Tilki sonrasında çıkardığı şarkılarla namını tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı. Henüz 19 yaşlarında şöhreti yakalayan genç şarkıcının annesinin de kendisinden az kalır yanı yok. Aleyna Tilki'nin annesini görenler gözlerine inanamıyor. Neredeyse kızı kadar genç duran Havva Öztel yaşı ve memleketi ile herkesi şaşırttı. Öztel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile aslen nereli olduğunu belli etti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Aleyna Tilki'nin şöhrete kavuşmasının ardından Havva Öztel'in de İnstagramdaki takipçi sayısı arttı. 105 bin takipçili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Öztel son paylaşımıyla gerçek memleketini söyledi. Ailesiyle Dubai'ye tatile giden Havva Öztel İnstagram hesabının hikaye kısmından videolu paylaşım yaparak ''Özümü buldum'' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Kızlarıyla birlikte Dubai turu yapan Havva Öztel kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı. Peki Öztel aslen nereli, kaç yaşında?
42 yaşındaki Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlamıştır.