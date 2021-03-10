Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' yorumları ile Havva Öztel'den bahsediyor. Sosyal medya hesabını gizlemesi ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, genç görünümü ile sosyal medyada 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...
'KİM ANNE KİM KIZ BELLİ DEĞİL'
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! Geçtiğimiz aralık ayında kızları ve yakın dostlarıyla evde yeni yaşını kutlayan Havva Öztel, genç görünümü ile dikkat çekmişti. Sevdikleriyle birlikte kutladığı doğum gününden fotoğraf paylaşan Öztel, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" demişti.