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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' yorumları ile Havva Öztel'den bahsediyor. Sosyal medya hesabını gizlemesi ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, genç görünümü ile sosyal medyada 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...

10.03.2021 17:30 - Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

'KİM ANNE KİM KIZ BELLİ DEĞİL'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! Geçtiğimiz aralık ayında kızları ve yakın dostlarıyla evde yeni yaşını kutlayan Havva Öztel, genç görünümü ile dikkat çekmişti. Sevdikleriyle birlikte kutladığı doğum gününden fotoğraf paylaşan Öztel, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" demişti.

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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

Bu kez sosyal medya hesabını gizlemesi ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki'nin annesi, kısa sürede gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

Biri 15 diğeri 20 yaşında iki kız evladına sahip olan Aleyna Tilki'nin annesi genç görünümü ile adından söz ettiriyor. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi olmak üzere ünlülerin anneleri...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

EVRİM ALASYA VE AYSUN ALASYA

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'