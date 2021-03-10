Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! 'Kim anne kim kız belli değil'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenlerin ağzı açık kalıyor! Takipçileri, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' yorumları ile Havva Öztel'den bahsediyor. Sosyal medya hesabını gizlemesi ile dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, genç görünümü ile sosyal medyada 'Kim anne kim kız belli değil' dedirtiyor. İşte sosyal medyanın konuştuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi ve ünlülerin anneleri...

10.03.2021 17:30 - Son Güncelleme: 10.03.2021 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





