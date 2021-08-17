Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaştı sosyal medya sallandı 'Of ki ne of'
Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin bir yandan da annesi Havva Öztel adından söz ettirmeye devam ediyor. Görenlerin 2 çocuk annesi olduğuna inanmaya zorlandığı Havva Öztel, Aleyna Tilki'nin düğün konseptindeki, şarkı lansmanındaki danslarıyla çok konuşulmuştu. Havva Öztel, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde...
17.08.2021 13:30
- Son Güncelleme: 23.08.2021 12:58
Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.
Yaptığı cesur paylaşımlarla kızı Aleyna Tilki'nin zaman zaman önüne geçen Havva Öztel her karesini sosyal medyadan paylaşıyor. Zaman zaman kızlarını zaman zaman bikinili hallerini zaman zaman da gezdiği yerleri paylaşan Havva Öztel şu sıralar Karadeniz gezisi yapıyor.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak Of tabelası altından pozunu paylaşıp " Of'luyum demiş miydim? Of'lu Tellioğlu, hemi de oğlak" yorumunda bulundu.