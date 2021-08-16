Songül Karlı’dan parmak ısırtan poz! Oğlu Efe ’anne hep bir yerlerin konuşuluyor’ diyerek tepki göstermişti bu kez de...

'ESTETİK YOK SADECE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM'

Ardından vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum." sözleriyle günlerce konuşulmuştu.