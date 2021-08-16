Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Oğlu Efe 'anne hep bir yerlerin konuşuluyor' diyerek tepki göstermişti bu kez de...
Songül Karlı'dan parmak ısırtan poz! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Parmağını ısırdığı son paylaşımıyla adından söz ettiren Karlı, önceki gün oğlu Efe ile birlikte film keyfi yaptıklarını ifade eden bir paylaşımla daha sevenlerinin karşısına çıktı. Bikinili ve sütyensiz pozlarıyla sık sık gündeme gelen Songül Karlı'ya oğlu geçtiğimiz aylarda "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek tepki göstermişti. İşte Songül Karlı ve oğlundan gelen yeni paylaşım ve Karlı'nın çok konuşulan fotoğrafı...
"ANNE HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR"
47. yaş gününde Etiler'de görüntülenen Songül Karlı, bikinili ve frikikli pozlarıyla ilgili oğlu Efe'nin, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" dediğini ifade etmişti.
'ESTETİK YOK SADECE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM'
Ardından vücudunda estetik olmadığını söyleyen Karlı, sadece göğüsleriyle ilgili küçültme işlemi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum." sözleriyle günlerce konuşulmuştu.