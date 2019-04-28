Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...
Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yapan Tilki, ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret ise 70 bin TL...
28.04.2019 17:53
- Son Güncelleme: 28.04.2019 17:53
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