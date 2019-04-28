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Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yapan Tilki, ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi. Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin konser başına aldığı ücret ise 70 bin TL...

28.04.2019 17:53 - Son Güncelleme: 28.04.2019 17:53
Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

3 MİLYON TL'LİK BOĞAZ MANZARALI EV!

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.

Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' dedi.

Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

Aleyna Tilki (19) beş gün önce verdiği bir konserde kardeşi Ayça'yı (15) sahneye çıkarmış, şarkı söyletmişti. Tarzı ve sesiyle büyük alkış alan Ayça'ya albüm teklifi geldi. Ancak Ayça, kararı ablası ve annesine bıraktı.

Aleyna Tilki'den dudak uçuklatan yatırım! Kazancını bakın nereye yatırıyor...

Tarzı ve sesiyle büyük alkış alan Ayça'ya albüm teklifi geldi. Ancak Ayça, kararı ablası ve annesine bıraktı. Okulunda başarılı bir öğrenci olan Ayça Tilki ablası Aleyna'nın çıkaracağı albümdeki bazı şarkıların nakaratlarını yazıyor.

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