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Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş, oyunculuğu ile herkesi mest etti. Sevilen dizi Söz ile adından söz ettiren Tolga Sarıtaş'ın hakkındaki gerçek hayranları tarafından mercek altına alındı. Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan aşk haberleri ile gündeme gelirken, bu kez memleketi ile olay oldu. Peki yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş nereli? İşte Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek.

28.04.2019 17:19 - Son Güncelleme: 28.04.2019 17:29
Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş son bölüm ile yine çok konuşuldu. Sevenlerinin ilgisini üstünde toplayan Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş, hakkında çıkan haberlerle magazin gündeminden düşmüyor. Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konusu oldu. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilen o gerçek...

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Emre Aydın - Isparta

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Burak Sevinç - İstanbul

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Ayça Ayşin Turan - İstanbul

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

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