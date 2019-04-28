Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş herkesi şoke etti! İşte Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek

Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş son bölüm ile yine çok konuşuldu. Sevenlerinin ilgisini üstünde toplayan Söz oyuncusu Tolga Sarıtaş, hakkında çıkan haberlerle magazin gündeminden düşmüyor. Söz'ün yıldızı Tolga Sarıtaş oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sosyal medyanın konusu oldu. İşte Tolga Sarıtaş hakkında merak edilen o gerçek...