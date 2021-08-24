Aleyna Tilki yatak odasından süper minisiyle paylaştı o poz sınıfta kaldı! Hem tarzı hem pozu olay oldu yaptığı photoshop da cabası
Aleyna Tilki yatak odasından paylaştı! Geçen günlerde Sır adlı parçasının klibini müzikseverlerin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şarkısının tanıtımında bir robotla evlenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tilki, yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Süper mini eteği ile objektif karşısına geçen Tilki'nin tarzı sınıfta kaldı. Öte yandan şarkıcının fotoğrafına photoshop yaptığı da iddia edildi. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
24.08.2021 19:22
- Son Güncelleme: 24.08.2021 19:42
Şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aleyna Tilki, yatak odasında ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Aleyna Tilki'nin tarzı olay oldu.
Süper mini eteği ile objektif karşısına geçen Aleyna Tilki, eleştiri yağmuruna tutularak tarzıyla bir kez daha sınıfta kaldı.
Öte yandan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin fotoğrafına photoshop yaptığını belirterek genç popçuyu ti'ye aldı.