GaleriMagazin

Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

Aleyna Tilki, Bodrum Yalıkavak'ta sevgilisi olduğu iddia edilen bir gençle görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da yan yana görüntülenen ikili, bu kez de Bodrum'da objektiflere takıldı. 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen gizemli genç ile samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. 'O sen olsan bari' şarkısıyla tanınan Tilki'nin, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ve yanındaki arkadaşlarının tatil masraflarını karşılaması, 'Arkadaşım olsan bari' şeklinde yorumlara neden oldu. İşte o anlar...

21.07.2019 10:45 - Son Güncelleme: 21.07.2019 11:06
Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

Aleyna Tilki, son dönemlerde yaptığı Instagram paylaşımları ve tavırlarıyla magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Tilki bu kez de Bodrum'da sevgilisi olduğu iddia edilen bir gençle görüntülendi. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen kişi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da kameraları görünce yüzünü kapatmaya çalışan kişi... Peki Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Bu konuda net bir bilgi henüz yok. Ancak Tilki, sevgilisi ve arkadaşlarına karşı bönkörlüğüyle adından epey söz ettireceğe benziyor...

Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

Konser başına 70 bin TL aldığı konuşulan 19 yaşındaki popçu, beach'lerdeki giriş ücretleri de dahil tüm yeme-içme masraflarını da karşıladı. Ünlü şarkıcıyla arkadaşları, önceki gün de Kai Beach'in 4 bin liralık locasındaydı. Popçuyla dostları, daha sonra Bodrum Mantı'ya gitti. Burada da dostlarına yemek ısmarlayan Tilki'nin bonkörlüğü "Arkadaşım olsan bari" esprisi yaptırdı. Genç popçu, yemeğin ardından arkadaşlarıyla bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Sabah 05.00'de özel şoförlü Porsche marka aracıyla mekanı terk eden Tilki'nin yanındaki erkekle samimiyeti de yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.

Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

ÜNLÜ popçu, erkek arkadaşıyla sudan çıkmak bilmedi. Denizde serinleyen ikili, eğlenceye akşam bir gece kulübünde devam etti. İkilinin samimiyeti dikkat çekti.

Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

Aleyna ile yanındaki gizemli erkek arkadaşı, mekandan sabaha karşı birlikte ayrıldı.

Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ KİM? TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol'un gençlik hali sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un hiç görmediğinizi hali...
Esra Erol'un gençlik hali sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un hiç görmediğinizi hali...