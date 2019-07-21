Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...

Aleyna Tilki, son dönemlerde yaptığı Instagram paylaşımları ve tavırlarıyla magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Tilki bu kez de Bodrum'da sevgilisi olduğu iddia edilen bir gençle görüntülendi. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen kişi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da kameraları görünce yüzünü kapatmaya çalışan kişi... Peki Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Bu konuda net bir bilgi henüz yok. Ancak Tilki, sevgilisi ve arkadaşlarına karşı bönkörlüğüyle adından epey söz ettireceğe benziyor...