Aleyna Tilki sevgilisiyle görüntülendi! İşte Tilki'nin Bodrum kaçamağı...
Aleyna Tilki, Bodrum Yalıkavak'ta sevgilisi olduğu iddia edilen bir gençle görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da yan yana görüntülenen ikili, bu kez de Bodrum'da objektiflere takıldı. 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen gizemli genç ile samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. 'O sen olsan bari' şarkısıyla tanınan Tilki'nin, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ve yanındaki arkadaşlarının tatil masraflarını karşılaması, 'Arkadaşım olsan bari' şeklinde yorumlara neden oldu. İşte o anlar...
Aleyna Tilki, son dönemlerde yaptığı Instagram paylaşımları ve tavırlarıyla magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor. Tilki bu kez de Bodrum'da sevgilisi olduğu iddia edilen bir gençle görüntülendi. Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen kişi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da kameraları görünce yüzünü kapatmaya çalışan kişi... Peki Aleyna Tilki'nin sevgilisi kim? Bu konuda net bir bilgi henüz yok. Ancak Tilki, sevgilisi ve arkadaşlarına karşı bönkörlüğüyle adından epey söz ettireceğe benziyor...
Konser başına 70 bin TL aldığı konuşulan 19 yaşındaki popçu, beach'lerdeki giriş ücretleri de dahil tüm yeme-içme masraflarını da karşıladı. Ünlü şarkıcıyla arkadaşları, önceki gün de Kai Beach'in 4 bin liralık locasındaydı. Popçuyla dostları, daha sonra Bodrum Mantı'ya gitti. Burada da dostlarına yemek ısmarlayan Tilki'nin bonkörlüğü "Arkadaşım olsan bari" esprisi yaptırdı. Genç popçu, yemeğin ardından arkadaşlarıyla bir mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Sabah 05.00'de özel şoförlü Porsche marka aracıyla mekanı terk eden Tilki'nin yanındaki erkekle samimiyeti de yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi.