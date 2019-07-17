Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalışan gizemli genç kim?

Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken genç şarkıcı ile ilgili aşk iddiaları da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenen Tilki, yanında görülen tüm erkekler için, "Hepsi benim arkadaşım" demişti. Genç şarkıcı bu kez de Alaçatı'da ​bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Aleyna Tilki'nin gizemli arkadaşı, görüntü vermemek için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Peki, magazin camiasında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki kaç yaşında?

17.07.2019 12:22 - Son Güncelleme: 17.07.2019 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





