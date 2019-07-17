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Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Yüzünü saklamaya çalışan gizemli genç kim?

Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımlar ve hareketleri ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken genç şarkıcı ile ilgili aşk iddiaları da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenen Tilki, yanında görülen tüm erkekler için, "Hepsi benim arkadaşım" demişti. Genç şarkıcı bu kez de Alaçatı'da ​bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Aleyna Tilki'nin gizemli arkadaşı, görüntü vermemek için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Peki, magazin camiasında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki kaç yaşında?

17.07.2019 12:22 - Son Güncelleme: 17.07.2019 12:31
Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Kim bu gizemli genç?

Aleyna Tilki, Alaçatı'da yanında bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. Rüküş kıyafetiyle dikkat çeken Tilki'nin yanında saklanmaya çalışan genç ise merak konusu oldu...

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Kim bu gizemli genç?

Aleyna Tilki, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Alaçatı Çarşı'da objektife yansıdı. Muhabirleri gören Tilki selam verirken yanındaki arkadaşı ise yüzünü elindeki pet şişeyle gizlemeye çalıştı.

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Kim bu gizemli genç?

Başarılı olamayan gizemli arkadaş, çareyi arkasını dönmekte buldu. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Tilki, ardından araca binip uzaklaştı.

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Kim bu gizemli genç?

Aleyna Tilki'nin yanındaki gizemli gencin kim olduğu ise merak konusu oldu...

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Kim bu gizemli genç?

Aleyna Tilki, 2 hafta önce Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ile görüntülenmişti...

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