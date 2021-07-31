Aleyna Tilki ile Demet Akalın kılıçları çekti biri 'şaklaban' dedi diğeri 'içi geçmiş!' Gerilim yükseliyor birbirilerine girmeleri an meselesi
Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasındaki gerilim giderek artıyor. Demet Akalın, "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor." sözleri sonrasında aralarında soğuk savaş çıkan Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında bu kez de sosyal medya üzerinden laf dalaşı başladı. Demet Akalın, klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki'ye "Şaklaban" göndermesi yaptı. Genç popçu da Demet ablasına "İçi geçmiş" cevabı verdi.
31.07.2021 10:36
- Son Güncelleme: 31.07.2021 10:36
Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında gerilim giderek büyüyor. 'Dünya starı' polemiği bu kez hakarete taşındı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı 'evleniyorum' paylaşımıyla olay olmuş gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu.
Aleyna Tilki'nin bu reklam çalışmasını Demet Akalın diline doladı. Genç popçuya eski dostu ve ablası Demet Akalın'dan "Şaklaban" göndermesi geldi.