Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy plajı salladı! Sarı bikinisiyle olay olan Begüm 'çocuğa vaktimiz yok' dedi

Seksenler dizisindeki rol arkadaşları usta oyuncu Rasim Öztekin'ini de anmadan geçemeyen Begüm Öner, "8 Mart'ta vefat etti. Bir de çok hazırlamıştı kendini 13 bölümlük yaz bölümlerine. Ses kaydı da atmıştı. 'Aşılarımı oldum, geri döneceğim' diye. Bölümlerimizde onu anmadan geçmiyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.