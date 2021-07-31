Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy plajı salladı! Sarı bikinisiyle olay olan Begüm 'çocuğa vaktimiz yok' dedi
'Seksenler' dizisinde beraber rol alan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bodrum tatiline devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiren ünlü çifte, Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti. Çocuk sorularına da yanıt veren ünlün çiftin keyifli haller dikkatlerden kaçmadı. İşte Seksenler dizisi ile aşkı bulan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çiftinin eğlenceli tatili…
'Seksenler' dizisinde beraber rol alan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü çifte aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem, kızları Zeyno ile eşlik etti.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, aynı dizideki rol arkadaşları Burcu ve Efe Altındeprem kızları Zeyno ile Bodrum'da tatil yapıyor.
Denizde Zeyno ile oynayan ünlü oyuncuların eğlenceli anları objektiflere böyle takıldı. Denizden çıkarken habercileri fark eden Ceyhun Fersoy-Begüm Öner çifti, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
Ceyhun Fersoy, "Bizim tatilimiz biraz koşturma gibi oldu. Ama Bodrum havası almak bile bir başka güzel geldi. İstanbul'da sosyal olamıyoruz ya. Bizde burada mesafeli sosyal olduk. Bugün de tatilin son günü" diyerek tatilin bittiğini söyledi.
Seksenler dizisindeki rol arkadaşları usta oyuncu Rasim Öztekin'ini de anmadan geçemeyen Begüm Öner, "8 Mart'ta vefat etti. Bir de çok hazırlamıştı kendini 13 bölümlük yaz bölümlerine. Ses kaydı da atmıştı. 'Aşılarımı oldum, geri döneceğim' diye. Bölümlerimizde onu anmadan geçmiyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.