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Haberler Magazin Aleyna Tilki 'hepinizi Allah'a şikayet ettim' dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Aleyna Tilki 'hepinizi Allah'a şikayet ettim' dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Attığı her adımla, söylediği her sözle, yaptığı her paylaşımla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda, yeni şarkısının sızdırıldığını açıklamış, 'düşmanlarım var' demişti. Tilki yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Twitter hesabından yaptığı 'Hepinizi Allah'a şikayet ettim' paylaşımıyla kısa sürde olay yaratan Tilki'nin hedefinde kimler var merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

11.10.2022 11:09 - Son Güncelleme: 11.10.2022 11:09
Aleyna Tilki ’hepinizi Allah’a şikayet ettim’ dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla büyük başarı elde etti.

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Aleyna Tilki ’hepinizi Allah’a şikayet ettim’ dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Henüz 14 yaşındayken şöhreti yakalayan genç popçu, kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başardı.

Aleyna Tilki ’hepinizi Allah’a şikayet ettim’ dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Tilki geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış yeni şarkısının sızdırıldığını ve ekibinde düşmanları olduğunu belirterek isyan etmişti.

Aleyna Tilki ’hepinizi Allah’a şikayet ettim’ dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Twitter'da bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum.

Aleyna Tilki ’hepinizi Allah’a şikayet ettim’ dedi kimse anlam veremedi! Bu sözler kimlere gitti klasik Aleyna Tilki...

Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" demişti.

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