Aleyna Tilki göğüs dekolteli mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı: Sana kırmızı çok yakışıyor

Aleyna Tilki kırmızı göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile sosyal medya gündeminde! 19 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adım ve yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz aylarda Kadir Güneş ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Tilki, yeni yılı görümcesinin hazırladığı kırmızı mini elbisesi ile karşıladı. Aleyna Tilki'nin göğüs dekolteli mini elbisesi sosyal medyada çok konuşuldu.