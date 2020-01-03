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Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı

Bir dönem izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizilerden biriydi Sihirli Annem... Sihirli güçleri olan Betüş karakterinin, normal bir insan ile evlenmesi sonrası süregelen hikayeyi anlatan dizi o dönem oyuncularına büyük bir popülarite sağlasa da daha sonra hepsi ortalardan kayboldu. Sihirli Annem'in Ceren'i, Çilek'i, Kerem'i, Toprak'ı şimdilerde neler yapıyor merak ediliyor. Onlardan biri de Toprak karakterinin bebeklik halini canlandıran Jordan Deniz Boyner... Dizide bir kız bebek olarak gösterildi ama şimdilerde 16 yaşında bir delikanlı. Son halini görünce çok şaşıracaksınız...

03.01.2020 18:09 - Son Güncelleme: 03.01.2020 18:09
Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı

Bir dönem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in çocuk yıldızlarından biri Toprak bebekti. Dizide toprak karakterini Jordan Deniz Boyner canlandırıyordu.

Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı

Sanılanın aksine o bir kız bebek değil, erkek bebekti... Aradan yıllar geçti ve Jordan Deniz Boyner büyüyp kocaman bir delikanlı oldu. İşte başta Jordan Deniz Boyner olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı

Necat Aslan

Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı
Sihirli Annem'in Toprak bebeğini herkes kız sanıyordu ama... Son hali çok şaşırttı

Alp Eren Khamis

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