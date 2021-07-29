Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti! Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.