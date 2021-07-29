Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti! Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti
Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları, giydikleri, klipleri ve aklınıza gelebilecek her şeyler gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımda evleneceğini duyurmuştu. Tabi bu reklam çalışmasından öte değildi. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu. Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Bu özel güne damgasını vuran ise anne Havva Öztel'di.
29.07.2021 15:21
- Son Güncelleme: 29.07.2021 15:21
Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı 'evleniyorum' paylaşımıyla olay olmuş gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu.