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Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile ayrıldı mı? 2016 yılında çıkardığı şarkısı ve pembe ayıcıklı klibi ile magazin dünyasında adı geçmeye başlayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, birden fazla kişi ile anılmış ve genç şarkıcının son olarak ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olduğu öğrenilmişti. Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi corona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda evden çıkamayan Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in ayrıldığı iddia edildi. Aleyna Tilki, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla da akılları karıştırmıştı. İşte Aleyna Tilki'nin 3 Nisan'da yaptığı son paylaşımı ve Survivor birleşme partisinde yüzünde oluşan zorlayıcı gülümseme...

13.04.2020 16:01 - Son Güncelleme: 13.04.2020 16:19
Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

Aleyna Tilki depresyona girdi. Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, iddiaya göre sevgilisi ile ayrıldı. Türkiye'de binin üzerinde vatandaşın ölümüne neden olan corona virüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki, son olarak özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

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Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan 19 yaşındaki popçu, ayrılık kararı aldı. İkilinin, bir süredir devam eden karantina günlerinde ilişkilerine nokta koyduğu iddia edildi.

Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

YASAĞA TAKILDI!
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu.

Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

Aleyna Tilki'nin Survivor 2020 birleşme partisinde yüzündeki mutsuzluğu saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmamıştı.

Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

3 Nisan'da yaptığı son paylaşımda yatağından fotoğraf apylaşan Aleyna Tilki'nin depresyona girdiğine yönelik iddialar da ortaya atılmıştı.

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