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Aleyna Tilki depresyona girdi! Sevgilisi Kadir Güneş ile ayrılan 20 yaşındaki Tilki'ye bakın!

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile ayrıldı mı? 2016 yılında çıkardığı şarkısı ve pembe ayıcıklı klibi ile magazin dünyasında adı geçmeye başlayan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, birden fazla kişi ile anılmış ve genç şarkıcının son olarak ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olduğu öğrenilmişti. Tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi corona virüse karşı alınan önlemler doğrultusunda evden çıkamayan Aleyna Tilki ile sevgilisi Kadir Güneş'in ayrıldığı iddia edildi. Aleyna Tilki, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla da akılları karıştırmıştı. İşte Aleyna Tilki'nin 3 Nisan'da yaptığı son paylaşımı ve Survivor birleşme partisinde yüzünde oluşan zorlayıcı gülümseme...

13.04.2020 16:01 - Son Güncelleme: 13.04.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





