Aleyna Tilki babası yaşındaki evli ve iki çocuklu adamla yakalandı! Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın...
Aleyna Tilki babası yaşındaki evli ve iki çocuklu adamla yakalandı! Geçtiğimiz yaz aylarında Serenay Sarıkaya ile adı anılan iş insanı Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile aşk yaşadığı ileri sürülen Aleyna Tilki, aşk hayatıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Tilki, geçtiğimiz haftalarda da gizemli bir isim ile gecelerde kameralara yakalanmış, erkek arkadaşının gazetecilere tehditler savurması ile adından söz ettirmişti.
23.12.2021 17:09
- Son Güncelleme: 23.12.2021 17:15
Aleyna Tilki babası yaşındaki evli ve iki çocuklu adamla yakalandı! Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile kameralara takılan genç şarkıcı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.