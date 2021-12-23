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Haberler Magazin Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sık sık dekoltenin dozunu aştığı paylaşımlarıyla, zaman zaman da çıplak pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bir süredir yaşadığı İngiltere'den aile ziyareti için Türkiye'ye gelmişti. Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini ve güneş açtığında parklarda rahat rahat soyunabildiklerini söyleyen Serel Yereli, Instagram'da boş durmuyor.

23.12.2021 17:06 - Son Güncelleme: 23.12.2021 17:06
Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğun yanında müzik kariyerine de odaklanmıştı. Ardından Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti bir süre önce.

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Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

Diğer bir yandan da Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

Serel Yereli'nin yeni paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu.

Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

İŞTE O POZLAR

Yereli bu iddialı tarzına devam ediyor. Ev halini paylaşan Yereli'ye hayranlarından yorum yağdı.

Serel Yereli kasık dekolteli bodyli ev haliyle hep bildiğiniz gibi! Çıtçıtlı tulumuyla peş peşe paylaştı

Serel Yereli çıtçıtlı tulumuyla evde yeni şarkısına çalıştığı anları paylaşınca olay oldu.

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