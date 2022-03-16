Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…
Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, yaz aylarına damga vurmuştu. Çalışkan şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, göğüs dekolteli yatak odası pozlarını peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma yorum yağarken İlayda Şeker de iddialı pozlara kayıtsız kalmadı. İşte Aleyna Çalışkan'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozları...
16.03.2022 22:19 - Son Güncelleme: 16.03.2022 22:19
Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile plajda sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, yaz aylarına damga vurmuştu.
İLAYDA ŞEKER'DEN YORUM GELDİ!
İlayda Şeker ise "Siz hangisini beğendiniz?" sorusunu yönelten Çalışkan'a kalp ve ateş emojileri ile "Hepsi" yorumunda bulundu.