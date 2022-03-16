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Haberler Magazin Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, yaz aylarına damga vurmuştu. Çalışkan şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, göğüs dekolteli yatak odası pozlarını peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma yorum yağarken İlayda Şeker de iddialı pozlara kayıtsız kalmadı. İşte Aleyna Çalışkan'ın sosyal medyada çok konuşulan o pozları...

16.03.2022 22:19 - Son Güncelleme: 16.03.2022 22:19
Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya ile plajda sarmaş dolaş yakalanan Aleyna Çalışkan, yaz aylarına damga vurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Fenomen yarışmacı Aleyna Çalışkan, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla magazin gündeminde yer aldı.

Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, göğüs dekolteli yatak odası pozlarını peş peşe Instagram hesabında yayınladı.

Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

Peş peşe pozlarını paylaşan Çalışkan, takipçilerinden 3 fotoğrafı arasında tercih yapmasını istedi.

Aleyna Çalışkan yatak odası pozuyla konuşuldu! İlayda Şeker’den ateşli yorum gecikmedi! Survivor Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı…

İLAYDA ŞEKER'DEN YORUM GELDİ!
İlayda Şeker ise "Siz hangisini beğendiniz?" sorusunu yönelten Çalışkan'a kalp ve ateş emojileri ile "Hepsi" yorumunda bulundu.

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