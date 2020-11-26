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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir kendini bir anda denizde buldu! Kasım ayında denize giren Birsu Demir'den pozlar...

Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Kasım ayının sonunda denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Birsu Demir'in son halini görenler şaşırdı. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

26.11.2020 17:22 - Son Güncelleme: 26.11.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





