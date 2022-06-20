Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Türkan Şoray'ın gençlik hali olmuşsun"
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti, gören dönüp bir daha baktı. "Türkan Şoray'ın gençlik hali olmuşsun" , "Oben ne oldu sana?" , "Harikasın" gibi yorumlar yapılan Birsu Demir, 14 Mayıs 1999'da dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu Demir'in Instagram'dan paylaştığı son kareler gündeme bomba gibi düştü.
20.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:41
"TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİK HALİ OLMUŞSUN"
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti, gören dönüp bir daha baktı.