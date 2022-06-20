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Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Türkan Şoray'ın gençlik hali olmuşsun"

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: "Türkan Şoray'ın gençlik hali olmuşsun"

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti, gören dönüp bir daha baktı. "Türkan Şoray'ın gençlik hali olmuşsun" , "Oben ne oldu sana?" , "Harikasın" gibi yorumlar yapılan Birsu Demir, 14 Mayıs 1999'da dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu Demir'in Instagram'dan paylaştığı son kareler gündeme bomba gibi düştü.

20.06.2022 09:36 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:41
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Türkan Şoray’ın gençlik hali olmuşsun

"TÜRKAN ŞORAY'IN GENÇLİK HALİ OLMUŞSUN"

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti, gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Türkan Şoray’ın gençlik hali olmuşsun

Birsu Demir değişimi ile sık sık adından söz ettiriyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Türkan Şoray’ın gençlik hali olmuşsun

Son kareleri ile Türkan Şoray'ın gençlik haline benzetilen Birsu Demir, gündeme bomba gibi düştü.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Türkan Şoray’ın gençlik hali olmuşsun

İşte değişimi ile gündeme gelen Birsu Demir'in son hali ve çok konuşulan kareleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir son haliyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı: Türkan Şoray’ın gençlik hali olmuşsun

Petek Dinçöz

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